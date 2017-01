Saken oppdateres.

En ungdom som mistet førerkortet i Stjørdal etter å ha kjørt for fort, får det nå tilbake, melder Stjørdalens Blad .

Grunnen er at mannen skal begynne på sjåføropplæring for lastebil i januar, og at han har lærlingplass. Har han ikke førerkort, vil han miste dette. Tingretten mener det vil være et uforholdsmessig inngrep å ta fra mannen førerkortet, skriver avisa.

Den unge mannens førerkort har vært beslaglagt i noen måneder, og han erkjente straffskyld i retten.

