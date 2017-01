Saken oppdateres.

- Folk slurver med bilbeltebruken, så det er på tide med en påminnelse om at det er viktig, sier operasjonsleder Bård Krogstad ved Nord-Trøndelag politidistrikt.

Utrykningspolitiet gjennomførte en kontroll i Verdal sentrum mellom klokken 22.00 og 23.00 torsdag kveld, og resultatet ble at sju bilister fikk et vernegebyr for manglende bruk av bilbelte.