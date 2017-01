Trøndersk Høyre-topp mener ulveopprøret kan felle Erna

Saken oppdateres.

Få timer etter at rundt 2000 jegere, politikere, grunneiere og andre samlet seg i Oslo for å protestere mot miljøvernminister Vidar Helgesens (H) avgjørelse om å stoppe den vedtatte lisensjakten på ulv, er Agdestein minst like klar som tidligere på at vedtaket må endres.

Må tenke på distriktet

- Hovedproblemet er at Stortinget sitt vedtak er tilsidesatt med den beslutningen som nå er tatt. Dette handler om troverdigheten til Høyre, og jeg er oppriktig bekymret for hva som vil skje ved valget hvis dette blir stående. Vi styrket vår posisjon såpass mye i 2013 at vi ble regjeringsparti. Men vi er avhengig av en politisk linje som er relevant i hele landet, og moderat profil som tar hensyn til distriktene. Rovdyr er en realitet i Distrikt-Norge og spørsmålet blir da om man kan skal stole på Høyre i rovdyrpolitikken. Vedtaket er også i strid med partiets grunnverdier og ideologien som bygger på respekt for enkeltmennesket og eiendomsretten, sier hun.

Støttes av styret

Stortingsrepresentanten har full støtte fra fylkesstyret, som har kommet med følgende uttalelse:

«Trøndelag Høyre ber om at vedtaket om lisensjakt på ulv blir gjort om i tråd med ulveforliket som ble inngått på Stortinget i juni 2016, og at lisensjakten gjennomføres i tråd med rovdyrnemndenes vedtak»

Agdestein uttrykker også bekymring for konsekvensene i tilgrensende områder til Hedmark, som for eksempel Røros hvis ulvebestanden får vokse uten begrensninger.

Helgesen nektet altså onsdag å endre vedtaket, men sa: «Vi vil overvåke skadepotensialet og ha lav terskel for å ta ut ulv der det er skadepotensial, og selv om det ikke blir lisensjakt, kan det bli uttak»

Hett til helgen

For Agdestein holder ikke dette, og lurer på hvordan man tolker skadepotensial.

Hun trekker også frem det Høyre gikk til valg på:

- Høyre gikk til valg på lokal forvaltning, og fikk gjennom prinsippet om at rovviltnemnda skulle ha ansvaret for å forvalte innenfor sine egne områder. Det som nå har skjedd er i strid med dette, sier hun.

Til helgen møter Høyres stortingsgruppe, ledelse og statsråder til felleskonferanse. Der blir det hett, og Agdestein har mange med seg fra eget parti mot eget parti.

- Hvis ikke dette løser seg, må Erna selv gripe inn for å løse dette kjapt, sier hun.