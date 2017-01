Beruset mann i 20-årene la seg til å sove utendørs i Overhalla

Saken oppdateres.

Politiet melder på Twitter klokka 06.30 at de har anmeldt en mann for ordensforstyrrelse etter at han oppførte seg vanskelig på en privat adresse.

- Han hadde i utgangspunktet tilhold i boligen, men ville ikke være der lenger. Så da hadde han gått ut barfot med en dyne og lagt seg til å sove, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen ved Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Mannen skal ikke ha vært villig til å komme inn i huset igjen. Sagen sier at denne situasjonen pågikk over lengre tid natt til søndag, og at en patrulje har vært på stedet flere ganger.

Til slutt ble mannen kjørt hjem av politiet og anmeldt.