Seks personer involvert i trafikkulykke på Skatval

Saken oppdateres.

To biler med totalt seks personer er involvert i en trafikkulykke ikke langt unna jernbaneovergangen på Skatval i Stjørdal.

Politiet i Nord-Trøndelag opplyste om ulykken på Twitter klokka 13.50.

En person måtte frigjøres

- Vi fikk melding via AMK klokka 13.47 om at det var en trafikkulykke i nærheten av jernbaneovergangen, og at en person muligens var fastklemt, sier Ole Tuset, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Nødetatene reiste ut, og konstaterte at to kjøretøy med til sammen seks personer var involvert i det som trolig er en sidekollisjon.

- Fem personer satt i en bil, og en person i den andre bilen. I bilen med fem personer hadde en person problemer med å komme seg ut, og ble frigjort mekanisk, sier Tuset.

Fløyet til St. Olavs Hospital

Personen var våken da vedkommende ble hjulpet ut av bilen, opplyste politiet på Twitter.

Klokka 14.17 opplyste politiet at personen var frigjort fra bilen og ble fløyet til St. Olavs Hospital med ambulansehelikopter. Skadeomfanget er ukjent.Vedkommende ble sendt til St. Oalvs Hospital.

- De fem andre er sendt til legevakt i Stjørdal for en sjekk, sier Tuset.

Mistenker vikepliktsbrudd

Operasjonslederen sier at politiet ikke har fullstendig oversikt over årsakssammenhengene foreløpig.

- Det er imidlertid besluttet førerkortbeslag på en av bilførerne. Årsaksforholdene er trolig vikepliktsbrudd, sier Tuset.

Politiet har gjort tekniske undersøkelser på stedet og tatt bilder.

Togene kan kjøre, opplyser politiet.