PST: Høyreekstreme miljøer vokser i Trøndelag:

Saken oppdateres.

Tirsdag skrev Adresseavisen om Hamed Yousefi som opplever at bildet av ham på leirdueskyting blir misbrukt på sosiale medier.

Bildet er blant annet delt på nettsider for høyreekstreme eller rasistiske grupperinger.

Frivilligsentralen i Stjørdals leder, Hanne Myrvang, mener at det finnes et miljø i Stjørdal med høyreekstreme meninger.

Hun får ofte truende eller krenkende meldinger rettet mot seg på sosiale medier, og mener grunnen er at hun jobber med integrering av flyktninger.

- Krenkende meldinger

- Meldingene er veldig seksualiserte og krenkende. Jeg blir provosert, sier Myrvang.

Innholdet går ofte på at de som skriver mener hun «bare liker utlendinger» og burde få seg en skikkelig runde med en ordentlig nordmann – bare uttrykt i grovere ordelag.

- Hele tida må vi tenke på hva vi legger ut, passe på Facebook-siden vår. Det virker som om det er et stort nettverk, mener Hanne Myrvang.

I forrige intervju sa Myrvang blant annet at hun har fått hakekors klistret på bilen sin, og at en av deres frivillige fra Syria ble utsatt for vold.

- Er dette prisen man må betale for å jobbe med integrering, spør hun.

- Tenkte du på reaksjoner fra disse gruppene da du la ut bildet?

- Nei, for vanligvis sitter de bak skjermen. Jeg har aldri opplevd dem så hatefulle. Det begynner å deles i Sverige også, sier Myrvang.

Fagleder for etterforskning hos Stjørdal lensmannskontor, Annar Sparby, sier at politiet har et godt samarbeid med Frivilligsentralen i Stjørdal, og vil stille opp hvis noe tenderer mot grensen til det straffbare.

- Er det et høyreekstremt miljø i Stjørdal?

- Jeg har ikke belegg for å si at det er et stort miljø i Stjørdal, men vi har personer som sympatiserer med slike holdninger, sier Sparby.

- Flere sympatisører og voksende miljøer

Per Einar Hollum , leder for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Trøndelag, sier at høyreekstreme miljøer i Norge vokser.

PST-sjefen uttaler seg på generelt grunnlag og ikke om denne aktuelle saken.

- De høyreekstreme miljøene i Norge vurderes som økende. Det er også grunn til å si at antallet sympatisører som ikke er del av organiserte høyreekstreme miljøer, er økende. Dette er også en økning vi ser i Trøndelag politidistrikt, sier Hollum til Adresseavisen.

En av grunnene kan være økning av antall asylsøkere og flyktninger, mener PST.

- Vi kan forankre det i at vi ser en økning av antallet flyers, og kontakt. Vi ser også at norske høyreekstreme har kontakt med utenlandske og deltar på møter.

LES OGSÅ: PST varslet om naziflagg i julegate

- Har dere oversikt over miljøet?

- Metodemessig har vi god oversikt over utviklingen. Det er viktig for PST å ha fokus på det høyreekstreme miljøet, selv om vi ser at aktiviteten er lav. At vi har fokus kan også være med på å holde aktiviteten nede, sier Hollum.

- Får støtte

Samme dag som saken står på trykk i Adresseavisen, har Frivilligsentralen, Hanne Myrvang og Hamed Yousefi fått mye støtte.

- Vi får støtte fra lokalmiljøet, og mange er sjokkerte over at slikt skjer i Stjørdal. Samtidig øker det også på med meldinger fra den andre kanten. Heldigvis er jeg ikke av den lettskremte typen, sier Myrvang.

Hamed Yousefi har også fått støtteerklæringer fra lokalmiljøet etter at saken ble kjent. Nå vil flere andre medier intervjue ham.

- Jeg synes det er bra at det blir diskutert. Jeg synes det er bra at folk vet at jeg ikke er sånn, sier han til Adresseavisen tirsdag.

Hna forteller om mange meldinger som varmer, for eksempel fra kickboksingklubben sin og klubben i Trondheim som sier at de støtter ham.

- Dette går langt utover det man kan akseptere

Ole J. Storflor er leder i Stjørdal jeger- og fiskerforening (SJFF), som har over 700 medlemmer. Han er trist over at foreningens aktiviteter blir framstilt på denne måten og at dette spres på nett.

- Dette går langt utover det man kan akseptere. Kritikken må rettes dit den hører hjemme, mot folk som kommer med hatmeldinger, sier Storflor til Adresseavisen.

- Vi kan forsikre om at opplegget er sikkert. Alle instruktører har godkjenning og det er nøye instruksjon, sier lederen.

Kritiker Sina Staes Janevska mente at dette kunne være startskuddet for at flyktninger skaffer seg våpen. Storflor har ikke tro på dette.

- Å skaffe seg jaktlisens og våpen er en møysommelig prosess. En potensiell terrorist vil trolig aldri gå veien om et flere uker langt kurs som omhandler skytetrening og naturbruk. For oss vil det også være en form for diskriminering hvis vi skulle utestenge folk fra enkelte land, mener Storflor.

- Hvis en flyktning skulle ønske å gå via oss for å ta skyteprøven, ville vi si ja til det også, om det ikke var spesielle forhold, sier han.