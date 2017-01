- Dette er virkeligheten, og vi ser ingen grunn til å skjule det

Saken oppdateres.

Femten barn i gruppen «barkebillene» fra Granstubben barnehage var tirsdag med på slakting av rein. Reindrift står sterkt i området rundt barnehagen, som ligger i Steinkjer. Å være med på slakting var dermed naturlig, sier pedagogisk leder Therese Johnsen.

- Det går mye rein rett utenfor barnehagen, så reindrift er noe de ser mye til. Og det er jo slik at maten vi spiser kommer fra dyra, og dyra må slaktes for at vi skal kunne spise, sier Johnsen til Adresseavisen, og får støtte av daglig leder Dag Olav Stølan.

- Dette er slik virkeligheten er. Vi mennesker er kjøttetere, og vi ser ingen grunn til å skjule dette for barna.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken.

Stølan synes opplegget med reinslakten var svært vellykket.

- Vi hadde voksne til stede som gjorde dette til en trygg og god opplevelse for barna. De snakket med barna og forklarte underveis, i tillegg til bearbeiding i etterkant. Jeg synes det var et godt gjennomført pedagogisk arbeid av Therese og de andre som var der. Barna fikk både lære mye om samisk kultur og om hvor maten vi spiser kommer fra.

Voldsom debatt

Barnehagen la ut bilder fra slaktingen på Facebook tirsdag kveld, og reaksjonene har vært mange. Over 2000 har reagert på innlegget, og onsdag kveld hadde innlegget over 200 000 sidevisninger.

I kommentarfeltet gir flere uttrykk for at barna ikke burde ha vært med på slaktingen.

«Hadde aldri latt barnet mitt vært vitne til noe så groteskt. Rett og slett motbydelig», kommenterer en bruker.

Men de aller fleste i kommentarfeltet støtter barnehagen.

«Fint å gi barna innsikt i at det man spiser er levende vesner, og på den måten muligens sikre at de respekterer det i større grad. Jeg er mye mer redd for at barn vokser opp og ikke innser hvor maten som kjøpes på butikken kommer fra».

Saken har også blitt omtalt i flere medier som Dagbladet og TV2 .

- Skjønner at folk reagerer

Stølan sier han har forståelser for at noen reagerer på bildene.

- Det er blod i snøen, og det «trigger» jo noen. Jeg har respekt for at noen synes det ser litt groteskt ut, men vi synes dette er en naturlig ting å lære barna om.

Han sier han er svært overrasket over mengden respons, men er glad for debatten det har skapt.

- Vi skjønner nesten ikke hva som har skjedd, det har spredd seg så voldsomt. Men jeg synes dette er en kjempeviktig debatt, både når det gjelder hvor maten kommer fra og ikke minst urbefolkningens rolle i Norge.

Rart i begynnelsen

Johnsen sier barnehagebarna syntes det aller første møtet med slaktingen var litt rart.

- Da vi først kom dit så sa de at det luktet litt merkelig og slike ting, men etter hvert så ble de mer interessert i prosessen og hvordan de faktisk gjorde det. Vi har fått flere tilbakemeldinger fra foreldre som sier at de satte pris på dette og at barna hadde mye å fortelle da de kom hjem.

Barnehagen ga foreldrene muligheten til å velge om barna deres skulle være med slaktingen på forhånd. Dette var det imidlertid kun et foreldrepar som valgte å gjøre.