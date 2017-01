Vil ikke ha drivstofflager i strandsonen

Saken oppdateres.

Ifølge Stjørdalens blad har lokale friluftslivorganisasjoner engasjert seg for å protestere mot planene. En protestmarkering er planlagt til lørdag 14. januar.

–Det må gå an å finne bedre alternativ enn å bruke et av de få områdene i Stjørdals strandsone som fortsatt eksisterer. Molovika og Storvika er dessuten av de fineste badeområdene i hele Trøndelag, sier John Arne Leirfall, Jorun Lundemo og Marius Nilsen til avisa .

De representerer Norsk Friluftsliv Stjørdal og Forum for natur og friluftsliv i Nord-Trøndelag. De tre tror et slikt anlegg i strandsonen kan skape frykt for ulykker.

– Det vil aldri være mulig å garantere at det ikke skjer uhell i forbindelse med slike anlegg. Hvorfor ikke legge et tankanlegg som dette på Værnes i stedet?

Nå ber de stjørdalinger om å møte opp til markingen førstkommende lørdag.