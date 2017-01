Trafikken i gang igjen på E14

Saken oppdateres.

- Det går veldig sent, men trafikken er i gang på et vis. Bilen er kommet løs og fortsetter, men det går fryktelig sakte, sier en person som selv er på stedet til Adresseavisen klokken halv sju torsdag.

E14 var totalt blokkert i ca 45 minutter etter at en utenlandsk trailer fikk problemer med kjettingene på svensk side av grensen, på toppen av bakkene opp mot Storlien.

Tilkalte bergingsbil

Politiet meldt like før klokken seks torsdag ettermiddag at begge felt på E14 var blokkert. Traileren sto på tvers og sperret begge felt like ved selve riksgrensen, ifølge politiet.

- Bergingsbil er kalt ut. De kjørt fra Stjørdal kvart på seks, men de trenger en time på å komme seg oppover. Det er ikke noe å gjøre med det, opplyste politiets operasjonsleder Rune Reinsborg til Adresseavisen klokken ti på halv sju.

Men til alt hell greide sjåføren selv å få bilen i gang og komme videre.

Lang kø

- Traileren står på svensk side av grensen. Oppe på toppen av bakken. Det er kø 700 meter nedover, helt til grensen, sa en kilde på stedet til Adresseavisen like før klokken seks.

Det ble da jobbet med å få lagt på kjettinger og få den i gang igjen.

- Flere andre lastebiler har problemer i bakkene etter at de måtte stoppe, sier en person på stedet.