Verran og Steinkjer må vente

Saken oppdateres.

De to kommunene i Nord-Trøndelag er enige om å slå seg sammen og har gjensidige vedtak om at det skal skje fra 1. januar 2020. Men etterpå har de funnet ut at det er lenge å vente helt til 2020 og vil helst bli én kommune allerede fra 2018.

Det har kommunalminister Jan Tore Sanner sagt nei til, skriver Steinkjer-Avisa.

LES OGSÅ: I disse kommunene fortsetter debatten om sammenslåing

LES MER OM KOMMUNEREFORMEN HER .

- Det er gjort en ekstra vurdering om det er mulig med kommunesammenslåing allerede fra 1. januar 2018. Svaret vi fikk, er at det ikke er mulig, sier ordfører Bjørn Arild Gram i Steinkjer til avisa. Han sier at de også har diskutert om sammenslåingen kan skje i 2019, men da gjør kommunevalget det komplisert.

Derfor er konklusjonen at de venter til 2020, men ifølge Steinkjer-Avisa kan det hende at de to kommunene vurderer sammenslåingstidspunktet på nytt.

Test deg selv. Ta den trønderske kommunesammenslåingstesten her .