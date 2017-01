To semitrailere sperrer fylkesvei ved Skarnsundbrua

Saken oppdateres.

To utenlandskregistrerte semitrailere har fått problemer på fylkesvei 755 på vestsiden av Skarnsundbrua i Inderøy mandag formiddag. Fylkesveien er delvis stengt som følge av dette.

- Trekkvognene og hengerne er fra henholdsvis Tsjekkia, Polen og Danmark, forteller operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

Vogntog i kø

Vegtrafikksentralen ble varslet og en politipatrulje dro også til stedet.

- Vi venter på bilberging slik at vi kan få åpnet veien. Akkurat nå klarer personbiler å komme seg forbi ved å kjøre Duklettveien/Dalaveien, forklarer Letnes.

Ifølge politiets innsatsleder på stedet vurderes det et forelegg.

Opp mot ti vogntog står nå i kø på veistrekningen, opplyser fotografen.

Ber om bistand

Letnes forteller at politiet vil undersøke dekk og utstyr, men foreløpig tyder det meste på at de er rustet for norske vinterveier.

- Nå har vi bedt folk fra Statens vegvesen om å komme hit og undersøke dette, forteller Letnes.