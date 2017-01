To semitrailere sperret fylkesvei ved Skarnsundbrua

Saken oppdateres.

To utenlandskregistrerte semitrailere fikk problemer på fylkesvei 755 på vestsiden av Skarnsundbrua i Inderøy mandag formiddag. Fylkesveien ble stengt etter hendelsen, men politiet melder på Twitter like etter klokken 14.30 at veien er åpnet igjen.

- Trekkvognene og hengerne er fra henholdsvis Tsjekkia, Polen og Danmark, forteller operasjonsleder Lars Letnes i Trøndelag politidistrikt.

Vogntog i kø

Vegtrafikksentralen ble varslet og en politipatrulje dro også til stedet. Det var omkjøring på stedet etter at semitrailerne fikk problemer.

Ifølge politiets innsatsleder på stedet vurderes det et forelegg.

Opp mot ti vogntog sto i kø på veistrekningen, opplyste fotografen.

Ber om bistand

Letnes forteller at politiet vil undersøke dekk og utstyr, men foreløpig tyder det meste på at de er rustet for norske vinterveier.

- Nå har vi bedt folk fra Statens vegvesen om å komme hit og undersøke dette, forteller Letnes.