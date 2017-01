Tropper opp mot troppene fra US Marine på Værnes

Saken oppdateres.

Det sier Jens Frøseth som er en av en rekke privatpersoner som har engasjert seg i gruppen Ingen amerikansk base på Værnes, et lokalt initiativ mot planene om amerikanske styrker på Værnes i Stjørdal.

Mandag ankommer de rundt 300 US Marines-soldatene Værnes Garnison. Da vil folk fra protestgruppen være på plass for å dele ut løpesedler som sier klart nei til stasjoneringen den norske regjeringen har sagt ja til.

- Vi har laget litt informasjon til de amerikanske soldatene som vi vil dele ut. I tillegg har vi informasjon til norske soldater på Værnes, om den styrken som kommer fra USA, sier Frøseth.

Vil gi soldatene informasjon

De 335 amerikanske soldatene som kommer til Værnes, er del av en ett års prøveordning for en rotasjonsbasert styrke stasjonert på Værnes. Styrken skal i perioder på flere måneder av gangen øve alene og sammen med norske styrker flere steder i Norge samt i Baltikum.

Fra flere hold er regjeringens beslutning om å tillate stasjonering av amerikanske soldater i Norge, initiert av USA, blitt kritisert som brudd på en over 60 år gammel norsk basepolitikk. Den har siden Norge gikk inn i Nato i 1949, bestemt avvist utenlandske soldater på norsk jord i fredstid.

Gruppen Ingen amerikansk base på Værnes har demonstrert med løpesedler tidligere . Denne gangen vil de altså rette sin protest direkte til soldatene.

- Er dere sikre på å få tilgang til soldatene så det blir mulig å gi dem løpesedler?

- Det vil vise seg når vi kommer dit. Vi tror informasjonen de får fra sine interne kanaler, er mangelfull. Vi vil fortelle dem at de amerikanske soldatene ikke er velkomne. Som sivilister må de gjerne komme, men ikke som soldater, sier han.

Redd Midt-Norge blir et mål

- Vi oppfatter stasjoneringen som en eskalering av spenningsnivået i verden. I tillegg syns vi at det begynner å bli mer enn nok militære institusjoner og utstyr lagret i Midt-Norge. Skulle det oppstå en konflikt, vil dette gjøre Midt-Norge til et større mål, sier den tidligere læreren som har tenkt seg til Værnes mandag.

- Men er det noen vits i å gi løpesedler til soldatene? Det er ikke de som avgjør hvor styrker skal utplasseres.

- Alle har mulighet til å øve innflytelse. Det de får av oss kan gi ettertanke og refleksjon. Og kanskje forstår de vår bekymring, sier Frøseth og legger til:

- Jeg vil ikke at våre barn og barnebarn skal vokse opp med den samme frykten og trussel om bomber og krig vi levde med. Jeg er 70 år gammel og husker at folk var bekymret, at små barn var redd for krig med det spenningsnivået som rådet mellom øst og vest. Dette må vi prøve forhindre at våre barn vokser opp med.

- Fra ille til svært skremmende

Blant dem som støtter opp om protestene gjennom Ingen amerikansk base på Værnes, er Lars Haltbrekken, politisk rådgiver i SVs stortingsgruppe og førstekandidat for Sør-Trøndelag SV.

- SV er med i denne grupperingen og skal være med på en markering i Stjørdal på tirsdag. Vi har lenge ment at Norge må føre en politikk som er mer selvstendig og uavhengig av USA. Utplassering av soldater på Værnes, er bare ett eksempel på hvordan vi lar USA og Nato i for stor grad definere vår egen sikkerhetspolitikk, sier Haltbrekken.

Han mener problemstillingen rundt de amerikanske soldatene på Værnes er blitt større etter at amerikanerne valgte Donald Trump som sin neste president.

- Soldatene som kommer vil om noen få dager ha Trump som sin øverste sjef. En sak som i utgangspunktet var ille har blitt svært skremmende. Vi vil sende soldatene hjem igjen så fort som mulig, sier Haltbrekken.

- Basepolitikken vi har overfor Russland skal sikre stabilitet og forutsigbarhet. Den har hatt bred oppslutning i generasjoner. Å endre måten denne politikken føres på midt i en uforutsigbar situasjon er svært uklokt, sier han.

