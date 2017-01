Saken oppdateres.

Politiet i Nord-Trøndelag melder på Twitter at et vogntog delvis er i grøfta, og sperrer sørgående felt på E6 ved Rygg rett sør for Snåsa.

- Vi fikk melding av forbipasserende, og politiet gjør noen undersøkelser sammen med Vegtrafikksentralen for å finne ut status, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen klokken 22.10.