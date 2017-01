«Amerikanske marinesoldater i Norge vekker til live kald krig-utrygghet»

Saken oppdateres.

Norge beskrives i reportasjen som en rikt oljeland, som er medlem av Nato, men ikke av EU, og svært stolt av sin uavhengighet.

I reportasjen heter det blant annet:

"Synet av dusinvis av amerikanske marinesoldater som kjempet seg gjennom snøen i uniformer - første gang utenlandske styrker er blitt utplassert på landets territorium sinden andre verdenskrig - kan ha fått folk til å føle trygghet, men det brakte også med seg minner fra den kalde krigen, som mange ønsket å glemme".

Russisk protest

Avisen viser blant annet til den russiske misnøyen med utplasseringen og uttalelsene fra russisk hold om at dette vil få følger.

I artikkelen ramses det også opp en rekke eksempler på tilspissingen som har skjedd mellom Russland og vesten. Blant annet en rekke episoder fra Østersjøen, med det svenske og finske myndigheter tror kan være inntrenging i deres farvann fra russisk side.

Forsvaret og Forsvarsdepartementet, med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i spissen, har hele tiden holdt fast på at utplasseringen ikke er et brudd med den norske basepolitikken, siden det kun er snakk om en rotasjonsstyrke, som ikke er permanent plassert her.

Kan bli bombemål

Dette beroliger ikke kritikerne, skriver avisen.

- Vi ser en stadig mer spent utenrikspolitisk situasjon. Dersom det utvikler seg til en storkonflikt er sjansen nå større for at vi blir et bombemål, sier den lokale Sv-politikeren til Nytimes.com.

- Dette kan vi haukene i Moskva argumenter for å fortsette våpenkappløpet, sier også leder for Norges Fredsråd, Hedda B. Langemyr, til avisen.