Lånkesaken: Siktet for drap

En 28 år gammel litauer er nå siktet for drap av en 23-årig landsmann i Lånke sist sommer, skriver Trønder-Avisa (krever innlogging). Siktelsen mot 28-åringen er skjerpet til drap etter at litaueren i et halvt år har vært siktet for grov kroppsskade med dødsfølge. En 32-åring har fått sin siktelse endret til medvirkning til drap.

Den 23 år gamle litaueren døde etter flere økseslag mot nakkeregionen. Det kom fram i en tidligere kjennelse fra Frostating lagmannsrett. Det var ved 04.30-tiden natt til lørdag 9. juli at politiet fikk melding via AMK-sentralen om at en person var alvorlig skadd i Lånke . I et skogholt nær et gårdsbruk ved Frigården ble den 23 år gamle litaueren funnet død.

Slåsskamp ved bålplass

Det er tidligere kjent at de fem litauerne var samlet ved en bålplass ved gården. Det skal på et tidspunkt ha oppstått en slåsskamp som endte med at 23-åringen fikk skader og døde. Obduksjonsrapporten har slått fast at litaueren døde som følge av vold.

De fire landsmennene til avdøde var siktet for grov kroppsskade med dødsfølge, eller medvirkning til dette. Det er denne siktelsen som nå er skjerpet for to av dem, ifølge Trønder-Avisa. To av de fire er senere løslatt, men de er fortsatt formelt siktet for grov kroppsskade med døden til følge, ifølge statsadvokat Jarle Wikdahl.

Siktelsen endret

Han bekrefter overfor Adresseavisen at siktelsen er skjerpet i forbindelse med at politiet sendte saken over til statsadvokaten for behandling. Wikdahl har nå sendt saken videre til Riksadvokaten som skal ta ut tiltale. Det er satt av tid til saken i Inntrøndelag tingrett i uke ni og ti.

Trønder-Avisa skriver at en blodsporanalyse, utført av Kripos, har vist at den drapssiktede 28-åringen sto nærmest da de dødbringende økseslagene fant sted. Samtidig mener politiet å kunne bevise at 32-åringen også var på stedet og at det var han som førte øksa inn i det som var et basketak mellom 28-åringen og 23-åringen.

