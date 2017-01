Marions strikkebok ble utsolgt på én uke

Saken oppdateres.

Marion Louise Rindsem fra Verdal har forlengst gjort strikkehobbyen til jobb.

I begynnelsen av januar ga hun ut boka «Luer» på Cappelen Damm. Boka, som handler om luestrikk, er revet bort fra forlaget på én uke.

- Jeg er jo helt overveldet. Boka ble hovedbok i Hobbyklubben, så jeg trodde den ville selge over 3000, men ikke så mye. Jeg var nesten søvnløs og bekymret da opplaget kom ut, for jeg syntes det var mye med 9500 bøker, forteller Rindsem til Adresseavisen.

Strikket «SoMe-luer» døgnet rundt

- Jeg begynte vel å strikke for alvor da jeg fikk barn for 17 år siden, for jeg ville at barna mine skulle ha «strikkaklea», sier Marion med en latter.

Hun begynte å blogge om strikking, og for å nå ut til enda flere, la hun blogginnleggene ut på Twitter.

- Så fikk jeg bestilling fra en mann som ville ha Twitter-nicket sitt på lua. Etter hvert kom det flere bestillinger, og da strikket jeg døgnet rundt. På det «verste» hadde jeg seks til syv damer i Verdal som strikket for meg, forteller hun.

Strikkingen tok så mye tid at hun begynte å tenke nytt.

- Å strikke luer til så mange var i grunnen håpløst. Derfor begynte jeg å lage mønster og selge garnpakker, sier hun.

Nå jobber hun for fullt med MarionRdesign, og driver nettbutikk for mønster og garn.

Her kan du lese om moren (96) og datteren (67) som driver strikkeutsalg i Trondheim

Fan av farger

Boka inneholder 51 mønster, fra det enkle til det mer avanserte.

- Det er ei bok du kan vokse med. Jeg jobber mye med en teknikk som heter maskesting, der du syr på dekor etter strikkingen. Det er noe som gir litt ekstra til plagget.

Marion forteller at kundene hennes betegner stilen hennes som retro. Hun har blant annet laget luemønster inspirert av de kjente emaljegrytene «Lotus» fra 1970-tallet.

Fargevalget hennes har endret seg.

- Før brukte jeg mye grå og beige og «trygge farger», men så at kundene mine brukte så mange friske, fine farger. Det har inspirert meg. I boka mi har jeg nesten ikke plagg i grått og beige, og det er helt bevisst, for jeg vil at folk skal se at det er kult med litt farger på klærne.

LES OGSÅ: Strikketrend gir stor butikk

- Hvorfor luer?

Det var luer det hele startet med, så det var artig å lage ei luebok. Jeg ser at luer betyr mye for folk, og det er et stilig plagg. Jeg har også oppskrift på sokker og sjal, men kommer hele tida tilbake til luer. Og vi bor i Norge, så det er behov for luer nesten hele året. Jeg har luer for alle årstider, sier Rindsem.

Hun arrangerer også luetreff i Oslo én gang i året

- Det er et luefellesskap der vi strikker, og har det sosialt på kafé etterpå, sier hun.

- Strikkere er trivelige folk

Rindsem merker godt at det er stor interesse for strikking og håndarbeid om dagen.

- Jeg er på strikketreff over hele landet, og synes det er mange veldig bra strikkemiljøer. Det er mye sosialt med strikking, man kan treffes på strikkekafeer, og jeg har ikke møtt en strikker som ikke er trivelig, forteller hun.

LES OGSÅ: - Nå er tiden inne for mer avansert strikking

Det er allerede bestilt et nytt opplag av boka.

- Det er ikke vanlig at noen bøker selges ut på en uke, men denne boka ble tatt godt imot både av publikum i bokhandelen og av bokklubbmedlemmer, sier Anne Søyland, redaksjonssjef for faktaredaksjonen i Cappelen Damm.

Sterk strikketrend

Håndverkstradisjoner og særlig strikking har tatt av de siste årene. I fjor ble det utgitt 44 strikkebøker. Strikketrenden er sterk, frontet av bloggere og kjendiser som Tora Berger og Skappel-familien.

- Interessen for håndarbeidsbøker varierer med emne, forfatter og hvordan de er utformet. Strikkebølgen er fremdeles stor, så det er strikkebøker som har størst nedslagsfelt fremdeles, sier Søyland.

- Det handler om at folk har behov for å skape og lage sine egne ting med et eget uttrykk. Man kan jo kjøpe alt mulig ferdig, til en hvilken som helst pris, men det er noe med det å ha laget det selv. Være skapende, sa Sidsel Skjelfjord i Norges Husflidslag, avdeling Sør-Trøndelag om strikkebølgen i et intervju med Adresseavisen sist høst.

LES OGSÅ: På biblioteket i Trondheim ble strikking kombinert med matematikk på en «magisk» måte