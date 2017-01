Fraktet til sykehus etter frontkollisjon på E6

Saken oppdateres.

Politiet meldte om et trafikkuhell på E6 ved Fjerdingen i Grong. Meldingen kom klokken 15.16.

Operasjonsleder Johnny Olsen ved politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag opplyste først til Adresseavisen at det trolig ikke var snakk om personskader. Etterhvert ble det imidlertid klart at føreren av personbilen skulle fraktes til Sykehuset Namsos for kontroll etter ulykken.

- Skadeomfanget på føreren er ikke kjent, men det var ikke snakk om spesielt stor fart da ulykken skjedde. Men det var nok fart til at personbilen fikk store skader, sier Olsen til Adresseavisen klokken 16.45.

Operasjonslederen sier politiet vil snakke med føreren, en mann, etter at han er undersøkt på sykehuset.

- Vi vet ikke hvordan ulykken skjedde. En patrulje var på vei til stedet, men brøytebilen har fjernet alle spor på stedet, så nå må vi isteden gjennomføre vitneavhør i ettertid, sier Olsen.