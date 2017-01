Saken oppdateres.

Klokka 14.50 meldte politiet på Twitter at de hadde fått melding om boligbrann i Stjørdal. Bare noen minutter senere kunne de bekrefte at brannen var under kontroll. Det er ingen personer som er meldt savnet.

- Huseier var ikke hjemme da brannen brøt ut, sier operasjonsleder Stig Rune Sagen i Trøndelag politidistrikt.

Det var et firma som drev med vedlikehold på huset som slo alarm om brannen.