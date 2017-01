Stoppet fra innreise til Vest-Sahara: - Ubehagelig

Saken oppdateres.

Natt til mandag var Knut Øye Brandsås (21) på vei i buss til Vest-Sahara. Bussen ble imidlertid stoppet av marokkansk politi og Brandsås og hans reisefølge ble eskortert tilbake til Agadir.

- Veldig ubehagelig

- Politiet stoppet bussen like før grensa. De kom inn i bussen og tok passene til alle som ikke så ut som marokkanere. Politiet forklarte at vi var uønsket i Vest-Sahara. Det var veldig ubehagelig opplevelse. Vi ble plassert i en politibil og kjørt tilbake til Agadir, forteller Brandsås.

Tidligere denne helga ble studenten Peder Østring fra Namdalseid forfulgt av politiet i det samme området.

LES OGSÅ: Vennegruppe for Vest-Sahara på Stortinget

Ingen får komme inn

Flere ungdomsorganisasjoner og ungdomspartier fra Norge ha den siste tiden prøvd å komme seg inn i Vest-Sahara. Alle er blitt kastet ut eller stoppet før grensen.

- Vårt ønske har vært å komme oss inn i landet for å sette fokus på undertrykkelsen av lokalbefolkningen. De fleste landene anerkjenner Vest-Sahara som egen stat, men Marokko nekter å gi slipp på området, forklarer Brandsås.

Mandag morgen har de fått tilbake sine pass og reiser nå nordover til Rabat for å følge en rettssak mot 25 aktivister fra Vest-Sahara.

- De har noe å skjule

Til sammen er ni norske delegasjoner blitt kastet ut fra Sør-Marokko eller Vest-Sahara de siste to døgnene opplyser Støttekomiteen for Vest-Sahara.

- Marokko holder et jerngrep rundt denne regionen. De nekter observatører og andre å komme inn. For oss er det tydelig at de har noe å skjule, sier daglig leder i støttekomiteen, Erik Hagen.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .