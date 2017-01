To biler kolliderte front mot front i Levanger

Saken oppdateres.

Det er politiet i Trøndelag som meldte om ulykken på Moan i Levanger.

To biler er involvert i hendelsen som har skjedd ved Coop Extra.

Fraktet til akuttmottaket

- To biler har kollidert. Det satt en person i den ene bilen og to personer i den andre. Skadeomfanget er uklart ennå. To fra den ene bilen er fraktet til akuttmottaket ved Sykehuset Levanger, sier innsatsleder på stedet, politibetjent Bjørn Wennes til Adresseavisen.

Han har foreløpig ikke flere opplysninger om personenes alder.

- Sammenstøtet skjedde da den ene bilen svingte av, og den andre kjørte i retning kjøpesenteret Magneten. Bilene traff hverandre front mot front, sier Wennes.

Kolliderte front mot front

Det er 50-sone på stedet. Bilene har imidlertid fått store skader.

- Hvorfor er de materielle skadene så store når fartsgrensen er lav?

- Det er noen som sier at det kunne vært høy fart, men det er usikkert ennå. Vi må etterforske videre, svarer innsatslederen.

Det skal ha vært flere vitner til ulykken.

- Vi skal ta kontakt med de involverte partene, og snakke med vitner på stedet, sier Wennes.