Arbeidsulykke i Verdal

Saken oppdateres.

En mann i 30-åra skal ha havnet under en flere meter høy reol ved Kværner Verdal onsdag morgen. Mannen ringte selv til en kollega for å be om hjelp.

- Reolen skal ha kollapset over mannen. Ambulansen kom først til stedet og tok han med seg til sykehuset i Levanger, forteller Ole Tuset, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Hvor hardt skadet mannen ble i ulykken er ikke kjent. Politiet vil etterforske hendelsen og foreta avhør i saken for å finne ut mer om hva som har skjedd.