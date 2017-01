Lover at gjørmeområde ved skole blir sikret bedre

Saken oppdateres.

Fem elever satte seg fast i leire i dag ved Nesheim skole i Levanger. To av dem, blant annet Tobias Guin, satt fast i leire til livet, og måtte reddes ut av brannvesenet.

Daglig leder Espen Sivertsen i Troll entreprenør sier at området har vært sperret av, men barn har likevel kommet seg innenfor gjerdene og gått over plassen.

- Sperrer av området

- Det er satt opp sperregrinder der fra før, men dette er jo små barn, så de går jo snarveien, sier Sivertsen til Adresseavisen.

- Nå sperrer vi av området langs hele parkeringsplassen og inn mot samfunnshuset, og leder dem mot veien de skal gå til skolen, sier entreprenøren.

Det skal anlegges en fotballbane på området, og derfor er det lagt ut jord på plassen. Sivertsen anslår at grovarbeidet er er ferdig om én måned, men det vil ikke bli lagt plen og asfalt før til våren.

- Det er 20 til 30 centimeter med vassen jord der. Det var snø og kuldegrader, nå har det tint og regnet, så massene har blitt bløte, sier han.

- Var på annet oppdrag

Han forteller at han snakket med noen barn som gikk over området i går, og ba om at de måtte gå grusveien som er anlagt på området.

Han håper også at skolen og foreldre informerer ungene om at de ikke må gå over området.

- Vanligvis er vi der på morgen og ettermiddag når barna går til og fra skolen, men i dag var vi på et annet oppdrag, sier han.

Rektor Lillian Breivik ved Nesheim skole forteller at de forsøkte å få barna opp av gjørma selv, men at de etter hvert varslet brannvesenet.

- Det var aldri noe fare for deres liv, og det opplevdes ikke så dramatisk. Det var bare vanskelig å få dem løs, sier hun.

- Barn tar snarveier

Det har ikke vært noen hendelser med gjørmehullet tidligere.

Nesheim skole ligger 200-300 meter unna fotballbanen til Nessegutten som er under ombygging. Rektoren forteller at de har vært innom alle klassene og bedt elevene om å holde seg på gang- og sykkelstier.

- Barna skal bruke gang- og sykkelveien, og det har vi sagt tidligere også, men unger tar snarveier når det er mulig, understreker hun.

Klandrer ikke entreprenør

Hun klandrer ikke entreprenøren for å ikke ha gjerder rundt området.

- De hadde kanskje ikke tenkt hvor ille det var, men det var heller ikke så lett å se at det kunne gå sånn, mener rektoren.

Det går 380 elever ved skolen.

- Nå snakker vi med alle elevene og vi sender også beskjed hjem til foreldre og foresatte. Elevene må holde seg på gangvei så lenge det er vått og gjørmete, sier hun.

