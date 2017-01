Saken oppdateres.

- Dette prosjektet handler mye om dyrevelferd. Vi skal slutte å frakte høna til slakteriet, vi skal frakte slakteriet til høna, sier Lasse Kjønstad, daglig leder i Ytterøykylling i Levanger.

Vil frakte slakteri i containere

Debatten om dårlig utnyttelse av mat har gått den siste tiden. Programmet Forbrukerinspektørene på NRK har blant annet belyst at svært få høns brukes til mat i Norge.

Nå har bedriften Ytterøykylling, i samarbeid med Sintef, startet et forprosjekt som kan endre på dette.

Dette er ideen: Med mobile slakterier i containere kan man reise ut til kyllinggårdene og slakte høns på gården. Slik slipper hønene lang transporttid.

Nylig har Ytterøykylling og Sintef fått forprosjektet godkjent.

- Vi skal nå utrede og se på de tekniske løsningene, om det er økonomisk forsvarlig, og om vi har kundegrunnlag, sier Kjønstad.

Blir til olje og betong

Slakteriet i Levanger er de eneste som slakter og leverer høns i Norge . I dag slakter og selger de omlag 300 000 høns.

- Vi kunne tatt 150 000 til i vårt transportområde, men de går til destruksjon. Et mobilt slakteri kan ta om lag en million høns. Vi tror at tre slike slakteri kan ta hele volumet i Norge, sier han.

- Hvis vi hadde fått tak i flere høns, kunne vi omsatt mer. Vi vet at det er god etterspørsel etter det, sier han.

I Norge er det hvert år mellom tre og fire millioner høns som regnes som utrangert når de går ut av eggproduksjon.

- I dag blir de heller ikke brukt til dyrefôr, det blir betong og olje av dem – noe det er nok tilgang på fra før, mener Kjønstad.

Vil ha mindre matsvinn

Forsker Kirsti Greiff fra Sintef skal delta i forprosjektet.

- Vi skal se på ressursbruk, restråstoff, og bruk av hele dyret. Ideen med mobilt slakteri er at man får brukt høna til mat. Med slakteristrukturen i Norge kan det bli lange transportavstander. Men med et mobilt slakteri frakter vi kjøtt og ikke levende dyr, sier Greiff til Adresseavisen.

De skal sette forprosjektet i gang i vår, og det skal gå i tre år. Ytterøykylling ved Kjønstad er prosjekteier og prosjektleder. Partnerne i prosjektet er Toten eggpakkeri, Mobilslakt AS, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Praxair, Animalia, Georigia Tech Recsearch Institute og Sintef Ocean.

- Vi skal lage en konseptskisse over mobile slakteri. Det finnes mobile slakterier for andre dyr i dag, men vi skal se hva som skal til for å få det til med høns, sier Greiff.

Ber om forskningsmidler

Mobile slakterier for høns finnes i utlandet, men ikke i Norge foreløpig.

- Vi har søkt Forskningsrådet om 3,8 millioner kroner. Det er et lite prosjekt, men vi kan initiere og finne gode løsninger, så får andre bygge det mobile slakteriet, sier hun.

Motivasjonen er mindre matsvinn.

- Vi har et prosjekt nå om økt ressursutnyttelse av høns . De store slakteriene slakter ikke høns fordi de har mye mindre føtter enn kylling, og det fungerer ikke i et stort slakteri. Ytterøykylling slakter noe høns i dag og da de var ivrige på dette forprosjektet, så vi muligheten, sier forskeren.