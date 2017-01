Kjell Runes bil ble stjålet - inni satt hunden Leo (5)

Saken oppdateres.

- Det var ren og skjær uflaks, sier Hauglid.

Hunden hans, Leo, ble ufrivillig passasjer da Hauglids bil ble stjålet i Levanger i går ettermiddag.

Politi og venner lette etter Leo

Hauglid, som driver et verksted, skulle kjøre hjem sin egen bil på slutten av arbeidsdagen klokka 15.30.

Bilen sto med motoren i gang, og buret med Leo inni.

- Han er alltid med meg på arbeid, sier Levanger-mannen om den 5-årige staffordshire bullterrieren.

Før han kunne kjøre ut, måtte Hauglid imidlertid flytte en annen bil.

- På de få minuttene det tok, ble min bil stjålet. Da jeg kom tilbake, var den borte, forteller han.

Han tok seg først en runde rundt i nabolaget, men ingen bil var å se. Kort tid etter ringte han politiet.

- De hadde flere biler ute, og fulgte trafikken for å se etter bilen. Jeg sa til politiet at det ikke er bilen jeg er redd for, bare jeg får igjen hunden, forteller hundeeieren.

Han var bekymret for Leo.

- Hunden er veldig knyttet til meg, og jeg var redd for at de skulle slippe ham løs, eller at den skulle bli stående i buret i flere dager. Det ville gått galt, sier han.

Opptil 40 av Hauglids kamerater hjalp til og kjørte rundt i området hele kvelden for å lete etter bilen.

- Ble glad da politiet kom

Klokka åtte om kvelden kunne politiet fortelle at de hadde funnet bilen i Levanger. Leo var fortsatt i buret, og i god behold.

- Leo ble visst veldig glad da politidama hadde åpnet bilen og luftet ham. Da jeg kom, kom han løpende, sier Hauglid.

Mannen som stjal bilen, var også pågrepet. Det viste seg at det var samme mann som Hauglid mistenkte for tyveriet. Han hadde sett ham i området i løpet av dagen.

Leo var i god form, og virker ikke særlig preget av hendelsen. Men dagen hadde vært slitsom for hunden, som hadde tilbrakt nesten halve dagen i bur.

- Da vi kjørte hjem, bjeffet han hele veien. Og da vi kom hjem, la han seg og snorket etter ett minutt, humrer hundeeieren.

Verken hunden eller bilen var skadd etter tyveriet.

- Tenker du annerledes om å la bilen stå med motoren i gang etter dette?

- Ja, det blir aldri til at jeg gjør det igjen når hunden sitter inni. Det blir personlig når hunden forsvinner, sier Kjell Rune Hauglid, som takker alle som bidro på sosiale medier og med leting.

Fire biltyverier på én måned

Operasjonsleder Rune Reinsborg i Trøndelag politidistrikt opplyser at mannen i 20-årene ble pågrepet onsdag kveld.

- Personen var sterkt ruset og var en fare både for seg selv og andre i trafikken, sier Reinsborg.

Han beskriver biltyveriet som en impulshandling. Mannen i 20-årene kjørte rundt i Levanger-området og satte til slutt fra seg bilen i Levanger. Senere ble mannen pågrepet et annet sted. Heldigvis skjedde ingen uhell under ruskjøringen.

- Dette er det fjerde tyveriet på én måned i Nord-Trøndelag av biler som står med motoren i gang, sier Reinsborg.

Han tror mange ikke er klar over at ifølge Veitrafikkloven er det ulovlig å la bilen stå med motoren i gang uten tilsyn.

- Man plikter å sikre bilen slik at uvedkommende ikke får tilgang på den, sier operasjonslederen.

Straffen i slike tilfeller blir sannsynligvis et forelegg, men paragrafen er trolig lite brukt. I Hauglids tilfelle vurderer de ikke å opprette sak.

De vil likevel gi en generell oppfordring til bileiere om å ikke forlate bilen med motoren i gang.

- Vi har forståelse for at folk har en travel hverdag og «skal bare», men folk bør tenke seg om, mener Reinsborg.

