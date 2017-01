Naust tatt av jordskred i Grong - vurderer evakuering

Saken oppdateres.

Et skred på 15 x 20 meter har gått ved Aunfossen kraftstasjon i Grong kommune. Skredet er åtte meter høyt og har tatt med seg et naust. Et bolighus står ca 15 meter fra skredkanten. NVE er på stedet med en geolog og skal sammen med politiet vurdere om boligen skal evakueres.

Barn meldte om skredet

- Det bor seks personer i boligen, mor, far og fire barn. Det var to av barna som meldte fra om skredet. De hørte et smell da de var på vei hjem fra skolen i ettermiddag, sier Kjell Brauten, avdelingsleder ved teknisk etat i Grong kommune.

Store vannmengder

Skredet gikk like etter klokken 15.00 i ettermiddag, og Brauten mener å vite årsaken.

- Aunefossen ligger øverst i Namsen i Harran. Namsen går høyt akkurat nå, med mye vann etter relativt store nedbørsmengder. De store vannmengene er årsaken til at skredet har gått, mener Bauten. Han tror ikke det er skredfare i andre områder i kommunen.

- Jeg tror ikke det, men samtidig er faren størst når vannet trekker seg tilbake.