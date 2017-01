Signerte millionkontrakt

Saken oppdateres.

Kontrakten har en verdi på 14,3 millioner kroner, melder Trønderavisa .

– Kontrakten med Røstad er fase 1 og inneholder breddeutvidelse av vegen, sprenging av fjell for å gi bedre sikt i kurver, utbedring av grøfter for å få drenert bort vann og utskifting av stikkrenner, sier byggeleder Per Gevik i Statens vegvesen.

Arbeidene i fase 1 begynner i februar og skal være ferdig til høsten.

Arbeidene i fase 2 inneholder ny overbygning av vegen og legging av asfalt på hele den 13 kilometer lange strekningen.