Slik har trønderske aviser endret seg etter Kvikkas

Saken oppdateres.

Flere aviser over hele Trøndelag har merket Kvikkas' inntreden i leveringsleddet av lørdagsaviser. Klagestormen mot selskapet har ført til reaksjoner fra redaktører, lesere og politikere, og Mediebedriftenes Landsforening mener samferdselsdepartementet må sette en tidsfrist for når leveringsproblemene må være historie .

I Trøndelag har for eksempel Opdalingen endret utgavedag fra lørdag til fredag, mens andre, som Avisa Sør-Trøndelag, driver proaktiv virksomhet for å gjøre veien til lesernes postkasse mer synlig.

I Namdalsavisa ble en av konsekvensene å fremskynde den planlagte omleggingen av helgestoff . Siden før jul har avisens lesere fått kryssordet og lørdagsreportasjene i et eget bilag i fredagsavisen.

- At vi har flyttet helgeavisa til fredag har dempet støyen for vår del. Det har løftet oss betraktelig, sier Eva Meidal.

Hun er opplagsansvarlig for Namdalsavisa og Trønder-Avisa. De to avisene har henholdsvis 1700 og 900 abonnenter som Kvikkas har ansvaret for å levere til.

- Ser tydelig forbedring

Før jul ble det funnet flere bunker med Namdalsavisa som aldri ble hentet eller levert ut. I enkelte områder av avisas nedslagsfelt er Trønderdistribusjon og Kvikkas blitt enige om at førstnevnte skal ta over.

Sammenlignet med november og desember i 2016, ser Meidal i slutten av januar en forbedring.

- Området som henger igjen her oppe er Lierne. Der hadde Kvikkas problemer med lokale bud til å begynne med, og de har ikke fått ting til å fungere, sier Meidal.

Namdalsavisa har rundt 290 abonnenter i det aktuelle området, mens Trønder-Avisa har cirka 110. Sistnevnte avis har også opplevd leveringsproblemer i Ytterøy og Vuku.

- Nå mottar vi mest enkeltklager, så det begynner å stabilisere seg. Vi ser en tydelig forbedring, det er det ingen tvil om, men vi skulle gjerne sett at det som henger igjen kom på plass så vi kan fokusere på andre ting.

Endret dag for utgivelse

Også i Sør-Trøndelag har leveringsproblemer og negative tilbakemeldinger fra lesere fått konsekvenser for avisene. I november i fjor gikk Opdalingen så langt som å skifte utgivelsesdag fra lørdag til fredag , etter mange klager på manglende lørdagsavis.

- Vi skjønner at folk blir forbanna når lørdagsavisa ikke kommer før på tirsdag. Folk ringte og var forbanna, og vi opplevde en markant økning av oppsigelser etter at Kvikkas tok over, sier redaktør Tore Aasheim.

I dag har Opdalingen 2250 abonnenter. Med utgivelse på fredager er det nok en gang Posten og lokale bud som står for leveringen på døra.

- Leveringsproblemene forsvant da vi flyttet fra lørdag til fredag, og vi får minimalt med klager. Vi har ikke råd til å miste abonnenter, så for oss var det driftskritisk å skifte dag, sier Aasheim.

Ringer selv til abonnentene

For Avisa Sør-Trøndelag ble problemene før jul så store at de måtte flytte ressurser fra salgsavdelingen til kundeservice.

- Før jul brukte vi store ressurser hver eneste dag på å rydde opp og ta imot klager. Vi har blant annet invitert bud til pressehuset, forbedret listene, tegnet opp kart og ringt rundt til abonnentene selv for å finne ut hvor de bor. Dette er en jobb man forventer at Kvikkas skal gjøre selv, men vi har hatt god effekt av å være proaktive, sier daglig leder Tommy J. Krangsås.

Avisen har mistet en del abonnenter der begrunnelsen er leveringsproblemer, uten at han kan tallfeste det.

I januar er flyten blitt bedre og klagene færre, ifølge Krangsås.

- Vi har merket forbedring i lørdagsleveringen, men fortsatt er det utfordringer i enkelte områder. Vi jobber kontinuerlig opp mot Kvikkas og Norpost, tar en sjekk hver mandag og ringer rundt til abonnentene for å sjekke om informasjonen vi får fra Kvikkas stemmer. Dette vil vi fortsette med til ting er på plass.

Uavhengig av Kvikkas-problemene, har Avisa Sør-Trøndelag jobbet med en digital løsning for abonnenter og kutt i antall utgivelsesdager fra fem til tre.

Lanseringen av denne plussløsningen skjer 1. februar .

- Uke 5 blir den første med papirutgivelser tirsdag, torsdag og lørdag. Dette er ikke et sparetiltak. At vi satser digitalt, betyr ikke at vi nedprioriterer papirproduktet. Vi skal levere like mye innhold i fyldige papiraviser, samtidig som leserne får mye digitalt innhold på nett, sier Krangsås.