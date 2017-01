Front mot front i tåke på Tautra

Saken oppdateres.

En kvinne i 40-årene og en mann i tenårene var sjåfører i hver sin bil. De ble undersøkt av lege på stedet, men det var ikke behov for ytterligere helseundersøkelser.

Kollisjonen på brua til øya Tautra ble meldt inn klokka 09.26 til operasjonsentralen.

Brua ble stengt for trafikk, og politi og ambulanse rykket ut til stedet.

Tett skodde og is

Det er to personbiler som har kollidert front mot front.

- Vi vet at airbagene er utløst på begge bilene, men hastigheten er lav. Det er tett skodde og is på veien, sier operasjonsleder Dag Hjulstad ved Trøndelag politidistrikt.

Innsatsleder Terje Kalland beskriver veien som ekstremt glatt og det var dårlig sikt på grunn av den tette tåka.

- Det er åpenbart at dette spilte inn, men vi har opprettet sak, og vil undersøke hva som er årsaken til ulykken. Begge parter blir med til lensmannskontoret slik at vi kan få tatt et avhør, sier han.

Det er ikke aktuelt med førerkortbeslag.

Brua åpnet

Det er ikke plass til mer enn en bil i bredden på brua. Det er noen lommer med møteplasser, men bilene har trolig ikke sett hverandre i tide i den tette skodda.

En kranbil måtte ta med seg begge bilene som fikk betydelige skader i sammenstøtet.

Veien er åpnet, opplyser Vegtrafikksentralen klokka 11.17.

