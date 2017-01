Mathilde (3) måtte returnere til St. Olavs Hospital etter en dag på Værnes

Saken oppdateres.

Mathilde har en svært alvorlig sykdom. Hun har ingen tarm, og må få næring intravenøst. Det ble en ekstra anstrengende dag for henne og foreldrene, Caroline Pettersen og Rudi Veines.

To ekstra sykehusdager

De har fått ny flybillett søndag. Det betyr to ekstra dager på sykehuset for familien.

- Kanskje vi endelig skal få kost oss med denne måten vi fikk, under Caroline – med et lett oppgitt smil. De voksne har stått eller gått i over fem timer. Nå gjenstår bare 40 minutter tilbake til sykehuset, så kan de slappe av.

LES OGSÅ: Flyene letter og lander igjen

De ankom Værnes ved 12-tida. Siden klokken 15 sto de i kø for å ombooke billetter.

- Heldigvis er hun vant med å reise, vi må reise med henne ned til Trondheim en gang i måneden, så dette kan hun. Og heldigvis sov hun en god del. Men det er tungt når det er så mye folk. Det er rett og slett vanskelig å komme seg fram, forteller Pettersen.

Vokst opp ved St. Olavs

Caroline vifter med en telefon og tar seg en rundtur på golvet.

- Må dere virkelig reise en gang i måneden til Trondheim?

- Ja, sånn er det. Hun er nesten vokst opp ved St. Olavs. Hun bodde her de første 14 månedene av livet, forteller Caroline. Mathilde har ingen søsken, så foreldrene bruker mye av sin tid på henne.

- Kan legene ordne ny tarm?

- Nei, hun må få intravenøst resten av livet.

De pakker sammen flere kofferter og triller vogna. Flybussen venter, før retur søndag.