Styreleder tiltalt for å ha tappet bedrift for 42 millioner kroner

Saken oppdateres.

Mannen er nå tiltalt for grov økonomisk utroskap, og mesteparten av pengene er fortsatt borte, ifølge politiet.

Det var Trønder-Avisa som først omtalte saken, og overfor avisen benekter mannen å ha gjort noe galt.

- Forsynt seg

Politiførstebetjent Åsbjørn Vikan ved økoteamet hos Trøndelag politidistrikt sier til Adresseavisen at de ble varslet om saken av skattemyndighetene.

- Vi mener at han har forsynt seg av kassen hos selskapet, og brukt pengene på noe som ikke er i selskapets interesse, sier Vikan.

Ifølge tiltalen skal mannen ha overført til sammen drøyt 42 millioner kroner fra selskapets konto til to navngitte personer i perioden fra oktober 2011 til august 2015.

Pengene omtales som lån som var i strid med selskapets interesser, og overføringene skal ikke ha blitt godkjent av selskapets styre.

Den ene av de to personene som mottok pengene har blitt knyttet til et investeringsselskap som en rekke investorer føler seg lurt av, ifølge artikler både i Dagens Næringsliv og Telemarksavisa.

Vedkommende svarte «ingen kommentar» og avsluttet samtalen da Adresseavisen ringte ham fredag ettermiddag.

To millioner tilbakebetalt

Åsbjørn Vikan sier at det har blitt gjennomført etterforskningskritt mot de to mennene, men at dette har blitt avsluttet. Politiet kan ikke si hva pengene har gått til, men av den totale summen skal bare to millioner kroner ha blitt tilbakebetalt til selskapet.

Én annen person har også vært siktet i saken, men siktelsen er frafalt, ifølge Vikan.

Til tross for de store overføringene gikk selskapet der mannen var styreleder med overskudd både i 2012, 2013 og 2014, mens regnskapet for 2015 fortsatt ikke er innlevert.

Til Trønder-Avisa sier styrelederen at politiet har tatt fullstendig feil i saken.

- Det politiet gjør her er en katastrofe. De stikker kjepper i hjulene våre. Innen kort tid vil hele situasjonen se annerledes ut, sier styrelederen ifølge avisen.

Overfor Adresseavisen bekrefter mannen at har skjedd overføringer til privatpersoner, men hevder at pengene ikke er tapt.

- Ting blir ordnet opp. Dette er en ikke-sak, sier mannen, og sier at det er stilt sikkerhet for utlånene gjennom garantier og pant.