Tåke stopper fly på Værnes

Saken oppdateres.

- Vi har hatt trøbbel med å få ned fly en stund, og det ser dårlig ut frem til i 15-tiden. Da ser det ut som vi kan få litt vind som kan drive tåken vekk, sier lufthavndirektør på Trondheim lufthavn Værnes, Lasse Bardal.

Tåken har ligget i Værnes-regionen i hele dag, og fra rundt klokken tolv har det vært vanskelig å få fly avgårde.

- Nå er det så dårlig sikt at fire-fem fly er omdirigert til andre flyplasser. Utsiktene frem til klokken 15 er dårlig. Da er det meldtvind og vi har da håp om at tåken vil lette, sa Bardal til adressa.no klokken halv to fredag.

Rådet til publikum er å smøre seg med tålmodighet.

- Passasjerer må møte opp som vanlig hvis de ikke får annen beskjed. Det kan hende vi får fly i luften dersom det blir perioder med bedre sikt, sier Bardal.