To utforkjøringer på samme sted på E6

Saken oppdateres.

To biler har havnet utenfor E6 like nord for Røra fredag morgen. Den første meldingen kom like før klokken 7.

- Det skal ikke være noen personskader og bilen ligger nå utenfor veibanen. Trafikken går derfor som normalt på stedet. Det er rekvirert bergingsbil, sier operasjonsleder Dag Hjulstad ved Trøndelag politidistrikt.

En personbil har kjørt utfor vegen på E6 like nord for Røra. Ingen personskade. Bergingsbil på tur. — Politiet N-Trøndelag (@politiNTrondops) January 27, 2017

Et kvarter senere melder politet om nok en utfjorkjøring på samme sted. Politiet forteller at det er en tynn ishinne på veien og oppfordrer folk til å kjøre forsiktig. Politiet har anmodet vegvesenet om å strø i området.