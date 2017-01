Tømte brannslukningsapparat på ungdomsfest

Saken oppdateres.

Klokken 01.41 fikk politiet melding om at noen hadde utløst ett brannslokningsapparat inn i et lokale på Overhalla, skriver Namdalsavisa .

Ingen skadet

Da de kom til stedet viste det seg at brannslukningsapparatet var tømt, og at det var mange mindreårige til stede, noe som bekymrer operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kjetil Mollan.

– Det er klart at det er uheldig å tømme et brannslukningsapparat uten at det er grunn til det, men det var ingen som ble skadet, forklarer Mollan og legger til:

– Men det vi er mer bekymret over er at det er personer under 18 år på stedet. Også er det selvfølgelig et spørsmål om de har drukket alkohol.

Vil etterforske saken

Festen ble stoppet og lokalet ble tømt av politiet. Nå vil de starte etterforskning av saken.

– Vi vil starte etterforskning for å finne ut hvem som har utført ugjerningen. Vi har allerede noen indikasjoner på hvem gjerningspersonen er, forklarer Mollan, til Namdalsavisa .