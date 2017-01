Klåfingret mann i Stjørdal

Saken oppdateres.

Klokke 1.39 natt til søndag ble politiet varslet via akuttmedisinsk nødtelefon om at både politi oog ambulanse var ønsket til et utested i Stjørdal.

- Beskjeden gikk ut på at noen var skadd etter uenigheter inne på utestedet. Da vi kom frem viste det seg at ingen var skadet. En klåfingret mann hadde riktig nok fått seg en dytt etter å ha blitt avvist av en dame, men han var ikke skadet, forteller Kjetil Mollan, operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt.

Saken ble avsluttet på stedet uten noen form for reaksjoner fra ordensmakten.