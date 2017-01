Trafikkuhell på Høylandet

Saken oppdateres.

Alle nødetater rykket ut etter et trafikkuhell ved Flakken på Høylandet. Politiet fikk meldingen klokken 18.25 søndag.

Traff autovern

Bilen har kjørt inn i et autovern og havnet tilbake på veien, skriver politiet på Twitter. Ifølge meldingen er det glatt på stedet.

- Det er ikke snakk om store, materielle skader, forteller operasjonsleder Ole Tuset ved Trøndelag politidistrikt.

To til sykehus

To personer var involvert i ulykken, en mann i 20-årene og en kvinne i slutten av tenårene. Politiet melder at begge fraktes til Sykehuset Namsos med ambulanse. Skadeomfanget er ukjent.

Oppretter sak

Statens vegvesen meldte på Twitter at fylkesvei 17 var stengt ved Råfossen etter ulykken. Like før klokken 20 melder politiet at stedet er ryddet og at veien er åpnet igjen.

Samtidig opplyser politiet at de oppretter trafikksak etter ulykken.