Skal bygge 72 nye omsorgsboliger i Stjørdal

Saken oppdateres.

I forrige uke ga politikerne grønt lys til å utarbeide et forprosjekt for de nye omsorgsboligene på Fosslia i Stjørdal. Planen er at de første boligene kan stå ferdig om tre-fire år, skriver Stjørdalens Blad .

Omsorgsetaten i Stjørdal kommune har gjort analyser av befolkningsutviklingen i Stjørdal frem mot 2040. Konklusjonen er at de fleste eldre vil ønske å bo hjemme lengst mulig, og det blir økende behov for stadig flere omsorgsboliger som er spesielt tilrettelagt.

Utbyggingen kan skje i flere trinn i årene som kommer. Eldrerådet i Stjørdal har bedt om at Fosslia-områdets særpreg med lav bebyggelse og direkte tilgang til hage, blir beholdt.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter