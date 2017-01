Knuser flasker ved garasjen til brannstasjonen

Saken oppdateres.

Brannvesenet i Verdal er gjentatte ganger rammet av det de mener er farlig hærverk, skriver avisa Innherred .

Knust glass ligger stadig utenfor garasjeportene til brannbilene, og på den store plassen foran brannstasjonen i Verdal. Det siste halve året har det vært spesielt ille.

- Det representerer en stor fare, for hvis vi får disse grovknuste flaskene i dekkene, kan vi risikere å punktere på vei til utrykning. Det kan gå utover enda flere, sier brannkonstabel Geir Singstad, til Adresseavisen.

Vurderer overvåkning

Brannvesenet vurderer nå videoovervåkning av området.

Av og til bærer området preg av at det har foregått festing der, og det tar lang tid å rydde plassen for glasskår og søppel.

- I perioder har vi en stor ryddeaksjon hver mandag. Det er unødvendig bruk av ressurser, mener han.

Fagforbundet har en rekke tilhengere stående på plassen, og disse veltes og utsettes for hærverk.

- I det siste har det gått over stokk og stein. Det representerer også en fare for annen trafikk, for de velter og triller tilhengere ut i veien, sier Singstad, som også er nestleder i Fagforbundet.

Fagforbundet har nå anmeldt saken til politiet. Politiet ønsker seg innspill i saken, skriver Innherred .

- Vi har fått tips om at det er voksne mennesker som stpr bak, og det er enda mer bekymringsfullt. Folk kan heller bruke energien sin på noe positivt, mener brannkonstabelen.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter .