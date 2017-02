Må stenge deler av rullebanen på Værnes

Saken oppdateres.

Nå ber Avinor bokstavelig talt om godt vær. Årsaken er den gigantiske betongjobben som starter opp uka etter påske og pågår til langt ut i juli.

Først skal 19 000 kvadratmeter betong hugges opp, og så erstattes med nytt dekke. Etter det Adresseavisen erfarer har prosjektet en ramme på mellom 50 og 100 millioner kroner. Avinors operative sjef på Værnes, Thomas Wintervold, understreker at Avinor har lagt opp til en god tidsramme, men innrømmer at regn og dårlig vær kan skape problemer for arbeidet.

- Vi starter 18. april og skal holde på i tre måneder. Vi kan jo ikke støpe betong dersom det regner, men vi må være ferdig på tid, hvis ikke vet vi at det får store følger for så mange, sier han.

Her kan du lese om hvordan Værnes er en av de fire flyplassene som kan rammes av streik når bakkeansatte kan havne i konflikt med sine arbeidsgivere i februar.

Kortere rullebane

Vedlikeholdsarbeidet skal skje uten at flyplassen stenger helt. Det skal foregå nattetid og i helgene når det ikke er trafikk. Derfor vil rullebanen på flyplassen i anleggsperioden bli kortet ned fra 2700 meter, som er det normale, til 2200 meter.

LES OGSÅ: Her er sommerens charter-favoritter fra Værnes

- Det er en utfordring og noe vi har vært i dialog med flyselskap og andre operatører om lenge. Dette betyr blant annet begrensninger for hvilke typer fly som kan lande mens arbeidet pågår, sier Wintervold.

Fartshump for cruisetrafikken

Den begrensede flystripa er i utgangspunktet ikke noe problem for flytypene som normalt trafikkerer Værnes, for eksempel Boeing 737, som er det både Sas og Norwegian benytter. Det stopper imidlertid større fly, som for eksempel Boeing 747, som sist landet her 17. januar da 240 amerikanske marinesoldater ankom . Dette er samme flytype som turoperatøren Pullman Tours også har benyttet på Værnes de siste årene når Trondheim har vært en av skifte-havnene for cruisepassasjerer. Derfor vil det bli færre slike snuoperasjoner med tusenvis av passasjerer inn og ut over Værnes i år, bekrefter Wintervold.

- En fartshump

- I cruisesammenheng er dette en liten fartshump som vi forserer med splitthopp. I 2016 hadde vi 58 anløp og 103 000 besøkende. I 2017 er det forhåndsvarslet 60 anløp. Summen er også 103 000 gjester, så dette ser ikke ut til å merkes, sier reiselivsdirektør i Visit Trondheim

LES OGSÅ: - Nå må vi ikke rote til for elektrifisering av jernbanen

Han peker på at det i 2018 er forhåndsvarslet hele 71 cruiseanløp til byen, noe som kan bety rundt 120 000 passasjerer.

- Det går virkelig rette veien. Vi opplever det som skjer på Værnes som helt nødvendig for å være rigget for enda større ting fremover. Dette er utgifter til inntekts ervervelse. Jeg regner med at vi får tilbake flere snuoperasjoner i 2018, sier Hillestad.

Et lappeteppe

Det er betongfeltet som ligger i østenden av rullebanen som nå skal byttes ut. Dette er egentlig ikke en del av rullebanen, men et sikkerhetsområde. Det kan også brukes av ekstra store og tunge fly for å få ekstra banelengde under avgang mot vest, opplyser Avinor. Området har de siste årene skapt problemer på flyplassen, fordi dekket fra 1986 begynner å bli svært dårlig. Det er nå lappet en rekke ganger, slik det nærmest fremstår som et lappeteppe med lysegrå felter mot det ellers grå dekket. Årsaken er hakk og skader som er utbedret.

Det nye dekket blir 35 cm tykt. Det stilles også svært strenge krav til jevnhet. Det tåles bare tre mm avvik på tre meter ifølge Wintervold i Avinor.