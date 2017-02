Rådmann mener praktbygg i Namsos kan bli revet

Saken oppdateres.

I formannskapet slo han fast at tiden er overmoden for å bygge et nytt hus til administrasjonen i Namsos kommune. Det skriver NRK Trøndelag .

- Vi trenger et bygg på rundt 7000 kvadratmeter, og det vil kanskje koste et sted mellom 230 og 240 millioner kroner, sier Gunnar Lien til NRK.

Han åpner for at samfunnshuset i Namsos sentrum kan bli revet for å gjøre plass til et nytt bygg.

- Ja, det er et alternativ kommunen absolutt må vurdere. Det kan i alle fall ikke være rådhus lenger. Det verste vi kan gjøre med et så sentrumsnært bygg er å la det bli stående nærmest tomt, som et slags mausoleum, sier han.

Formannskapet sa enstemmig ja til å utredning av nytt rådhus. Men ikke alle var enige med Lien.

- Å rive samfunnshuset vil være hærverk, mener Gunnar Hojem (Ap).

