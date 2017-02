Dette fikk politipatruljen til å stoppe bilen

Saken oppdateres.

Sjåføren, som er en mann i 40-årene, ble stoppet av politipatruljen i Namsos sentrum, forteller operasjonsleder Kjetil Moland i Trøndelag politidistrikt.

- Han ble avhørt på stedet og vil bli anmeldt for manglende lastsikring. Mannen har fortalt at han hadde hentet platene på en adresse i Namsos og at han skulle kjøre dem til en annen adresse i Namsos, sier Moland.

Ville vedta forelegg

Operasjonslederen forteller at bilføreren har erkjent straffsyld.

- Han var klar over at platene ikke var sikret i bilen, og ville vedta et forelegg. Men dette må påtalemyndigheten avgjøre. Man kan bli fratatt førerkortet i forbindelse med dårlig lastsikring. Det er klare regler for hvordan man sikrer last, sier Moland.

- Alvorlig

Han forteller at politiet ser alvorlig på slik kjøring.

- Det er alvorlig fordi det er trafikkfarlig. Det er manglende utsyn, og det blir som å kjøre med frontruta full av is. En kan tenke hva som skjer hvis det i tillegg blir oppbremsing, sier Moland.