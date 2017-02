Melder seg ut av 3T i protest

Saken oppdateres.

Dette falt ikke i god jord hos de mest aktive squashspillerne i Steinkjer, som sier de har rekruttert stadig flere, og vært nære å stifte egen klubb. Det skriver Trønder-Avisa (krever innlogging).

- Vi var i dialog med Norges Squashforbund om å starte egen klubb i Steinkjer igjen, men vi valgte å vente til vi så hvordan det ble med banene på 3T, sier Caos Myrslo til avisa.

Sammen med 7-8 kamerater har han gått til det skrittet at han har meldt seg ut i protest.

Daglig leder for 3T Steinkjer, Vivian Aune Hagen, sier de har mottatt i underkant av 20 utmeldinger som følge av at squash-tilbudet forsvinner. Hun beklager at tilbudet legges ned, men sier at interessen har vært dalende over flere år.

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter