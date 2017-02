Namsosing skal holde styr på mesterkokk Hellstrøm og komiker Svendsen

Saken oppdateres.

Mesterkokk og programleder Eyvind Hellstrøm skifter fra TV3 til TV 2, og sammen med komiker Truls Svendsen skal han lage et nytt matprogram hvor de to skal ut på en kulinarisk dannelsesreise rundt om i hele verden. Målet er at Svendsen i løpet av et halvt år skal bli en mesterkokk. Det skriver Namdalsavisa .

Namsosingen Anders Bremnes skal være produsent for mesterkokken og komikeren.

- Dette er veldig artig. Jeg er veldig spent, men gleder meg mest. Jeg har jobbet mye som produsent, men dette er første gangen i dette formatet, og det blir en stor oppgave. Jeg har gått inn i jobben med ærefrykt og ærbødighet, sier han.

Programmet har premiere til høsten og det vil til sammen være åtte episoder.

