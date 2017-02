Våningshuset berget under storbrann i Steinkjer

Saken oppdateres.

Hovedhuset på gården berget, men fjøset på Henning i Steinkjer brant ned til grunnen fredag ettermiddag.

- Det er bare en ruinhaug igjen av fjøset. Det er to tankbiler på stedet for vakthold utover kvelden, sier operatør Lars Ole Øie ved 110-sentralen i Nord-Trøndelag.

Han forteller at alle andre ressurser returnerte fra brannstedet klokka 16.33 fredag ettermiddag.

110-sentralen fikk meldingen om fjørbrannen klokka 13.16. Det var ikke dyr i fjøset.

Fagleder Arnstein Kveldstad i Brannvesenet Midt forteller at fjøset var overtent da de kom frem.

- Da vi kom hit var deler av bygningen overtent, og vi kunne konstatere at vi måtte sette alle ressurser inn på å berge våningshuset. Etter et par timer så det ut til at det skulle gå bra. Vi har hatt tre tankbiler her, som har forsynt oss med vann, sier Kveldstad.

Fjøset ble raskt fullstendig overtent, og det var stor fare for at våningshuset også kunne gå med i brannen.

- Akkurat nå føler jeg en viss lettelse, for det ser ut som om våningshuset berger fra brannen. Det var det som betyr aller mest, sa gårdbruker Baard Rannem til Adresseavisenda det ble klart at hovedhuset unngikk brannen.

Bolighuset var nylig restaurert.

- Der er det både verdier og historie som bør berges. Jeg er voldsomt imponert over brannvesenets innsats og de frivillige som kom hit før jeg rakk hit selv, sier Rannem, som var på jobb da brannen brøt ut.

Takker alle som bidro

Seks personer bor i huset i dag. En leieboer var hjemme, varslet brannvesenet og kom seg ut.

Rannem og naboene berget ut gamle historiske møbler før det ble for varmt i huset.

- Jeg ønsker å takke alle som har bidratt. Innsatsen har vært strålende. Det blir spesielt å komme hjem til tomt tun og planlegge nytt fjøs, men hvis våningshuset berger, som det ser ut til at det gjør, er det voldsomt hell i uhell, sier bonden.

Fryktet spredning

Fjøset sto ikke til å berge. Brannen spredte seg raskt, og fjøset ble overtent.

Trønderlåna fra 1905 står omlag ni meter fra fjøset, og alle fryktet at også dette huset skulle ta fyr.

Politiet vil etter hvert sperre av området.

- Det må bli kaldt før politiet kan etterforske, sier Kveldstad.

Berget ut traktor og skurtresker

Jon Rannem, far til dagens driver, er på besøk på gården, og måtte se familiens eiendom bli ødelagt.

Fjøset er fra 1898 og er over 1000 kvadratmeter stort.

- Brannvesenet har reddet skurtresker, traktorer og gravemaskin ut fra redskapshuset. Det sto en del traktorer i fjøset også. Det er gammelt høy i fjøset, så det er eksplosivt, sier Jon Rannem til Adresseavisen.