Fikk 15 000 kroner i bot for ni uoppgjorte fotoboksbøter

Vogntoget ble stoppet av politiet i Stjørdal fredag, forteller operasjonsleder Dag Hjulstad i Trøndelag politidistrikt.

- Bilen ble stanset i Stjørdal i går, etter at vi fikk meldinger om en vogntogsjåfør som kjørte aggressivt og nært forankjørende. Politiet dro ut og stoppet ham. Da viste det seg at han hadde ni uoppgjorte forelegg fra fotobokser spredt over hele Sør-Norge, sier Hjulstad.

Kjørte videre i dag

Bildene av vogntoget er tatt i fotoboksene i løpet av det sist halvåret.

- Sjåføren ble holdt igjen i Stjørdal, og måtte betale en bot på 15 000 kroner før han kjørte videre i dag, sier Hjulstad.

- Kun bildebevis

Han forteller at det ikke er ofte de opplever lignende saker.

- Det er ikke mange slike saker. Det er en utfordring med utenlandske kjøretøy, fordi det er bare bildebevis. De har innleide sjåfører og det er ikke lett å dokumentere hvem som er på bildene. Vi synes det er fint at vi fikk tak i sjåføren denne gangen, sier Hjulstad.

