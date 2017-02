Kabelskip fra Harstad skal rette Telenor-feil i Bindal

Saken oppdateres.

Lørdag klokken 12 oppsto et kabelbrudd i Bindal. Kommunen ligger sør i Nordland og grenser til Nord-Trøndelag. Pressevakt Roald Orheim i Telenor forsikret at alle ressurser ble tilkallet for å lokalisere feilen.

I 19-tiden melder Orheim at bruddet er funnet på en kabel i sjøen mellom Terråk og Bindalseidet.

- Vi har rekvidert et kabelskip med dykkere som må hente opp kabelen for å skjøte den, forklarer Orheim.

Tidligst rettet tirsdag

Skipet kommer fra Harstad og må stoppe for å hente kabel på veien. Derfor tør ikke Telenor å love at feilen er rettet før tidligst tirsdag.

- Dette skyldes at det er en såpass alvorlig feil, sier Orheim.

- Skjer det ofte at det blir brudd på sjøkabler?

- Det skjer gjerne på vinteren når det er storm. I romjula hadde vi et kabelbrudd i Lofoten og et på Finnmarkskysten. Hva som er årsaken nå vet vi ikke.

Mange er berørt

Orheim opplyser at mange av Telenors kunder er berørt.

Feilen rammer 372 av 446 bredbåndskunder og 119 av 344 fasttelefoner. I tillegg er fire av sju basestasjoner for mobil ute av drift.

For de berørte kundene betyr dette at de har dårlig eller ingen dekning. Kundene vil bli orientert om kabelbruddet, forsikrer Orheim.

- Er nødanrop mulig?

- Ja, så det skal ikke være fare for liv og helse, sier Orheim og viser til at det går an å ringe 112.

Politiet varslet om feilen via Twitter lørdag ettermiddag.