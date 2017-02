Mange rammes av Telenor-feil i Bindal

Saken oppdateres.

Lørdag klokken 12 oppsto et kabelbrudd i Bindal. Kommunen ligger sør i Nordland og grenser til Nord-Trøndelag.

- Vi har satt inn alle ressurser for å finne feilen, opplyser pressevakt Roald Orheim i Telenor klokken 17.30.

Det er forelpig uvisst hvor feilen har oppstått. Orheim opplyser at mange av Telenors kunder er berørt.

Feilen rammer 372 av 446 bredbåndskunder og 119 av 344 fasttelefoner. I tillegg er fire av sju basestasjoner for mobil ute av drift.

For de berørte kundene betyr dette at de har dårlig eller ingen dekning.

- Er nødanrop mulig?

- Ja, så det skal ikke være fare for liv og helse, sier Orheim og viser til at det går an å ringe 112.

Politiet varslet om feilen via Twitter lørdag ettermiddag. Telenor kan foreløpig ikke anslå hvor lang tid det vil ta å rette feilen.