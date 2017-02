Oppdaget at hun var Lotto-millionær klokka 6 på morgenen

Saken oppdateres.

- Jeg var inne i dag tidlig og sjekket telefonen da jeg har vært bortreist noen dager. Jeg trodde det var en feil først, så jeg måtte sjekke kupongen, og da var den siste rekka helt rød. Da skjønte jeg at det var riktig, sier kvinnen fra Verdal til Norsk Tipping.no søndag kveld.

Seks nordmenn vant lørdag kveld 2,3 millioner kroner hver i Lotto. Men to av dem tok ikke telefonen da Norsk Tipping ringte lørdag kveld. En av vinnerne som ikke tok telefonen, var kvinnen fra Verdal. Men søndag morgen så hun på den.

Feiret med kaffe

- Dette var i sekstida på morgenen, så da gikk jeg inn til mannen min og spurte om han var våken, og det var han så da sa jeg at nå kunne han hilse på en millionær og gikk ut igjen på stua. Da kvinket det fra soverommet med spørsmål om «millionæren kunne være så snill å sette på kaffen», og det gjorde jeg, sier kvinnen som er fra bygda som er kjent for Lotto-vinnere.

Gransket vinnerlykken

Tilbake i 2009 måtte Norsk Tipping granske vinnerlykken i bygda, etter at de hadde hatt 23 vinnere siden 1989, med et samlet beløp på nesten 88 millioner kroner. Fire av disse vinnerne var ikke fra bygda. Mange tar nemlig turen til Verdal for å kjøpe lottokuponger i håp om litt ekstra vinnerlykke.