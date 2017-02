Robert Eriksson har forlovet seg

Saken oppdateres.

- Vi forlovet oss søndag, i forbindelse med feiringen av hennes 30-årsdag, sier Robert Eriksson til VG .

- Storkoser oss

Ulrikke Holmøy og Robert Eriksson forlovet seg da de feiret 30-årsdagen til Holmøy, ifølge VG. Hun er Frp-politiker og jurist.

- Vi har det veldig godt sammen, og vi storkoser oss i hverandres selskap. Vi vil tilbringe fremtiden sammen, sier Eriksson til VG .

Tett forhold

Da Eriksson lanserte boken «Bare gjør det – trofast rebell for Siv og Erna» skrev han om forholdet til hans daværende politiske rådgiver Ulrikke Holmøy.

Eriksson understreker i boken at han og Holmøy ikke hadde et forhold mens han var statsråd. Men han legger han ikke skjul på at forholdet til Holmøy etter hvert ble spesielt og tett. Vi hang sammen, arbeidet og gråt sammen, skriver Eriksson om forholdet – som gikk over til et kjæresteforhold to måneder etter Erikssons avskjed, ifølge ham selv.

