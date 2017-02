Brøndbo: - Alle kan plukke innlegget mitt i fillebiter

Saken oppdateres.

Det har haglet med innvendinger fra blant annet NHO , Nav og Mental helse . Men Bjarne Brøndbo står fast på sitt budskap i kronikken om velferdsstaten .

- Alle kan plukke innlegget mitt i fillebiter når man tar én og én påstand, for eksempel at ikke alle får mer penger av Nav enn av å jobbe. Det jeg er ute etter, er tendensen og at vi er inne i en skummel utvikling når attføringsbedriftene er en vekstnæring, slår Brøndbo fast et drøyt døgn etter at debatten startet og etter hvert tok helt av.

- Tror du innlegget ditt kan føre til endringer?

- Politikerne kommer vel til å gå videre som før. Men de kan også velge å se på om det kanskje er noe som taler imot dagens ordning. Det dummeste med det hele er at de som virkelig er avhengige av fellesskapets penger, føler seg sluskete. Det er negativt ladet å gå på Nav. Folk flest og ungdommen skal være motiverte til å gå på jobb, men de må også få kjenne på forskjellen, for eksempel at man ikke får betaling for en sykedag, sier han.

I kronikken tok han til orde for én til to karensdager for alle de normalt friske .

NHO overrasket

Brøndbo ønsker også å ta bort ordninger som lar attføringsbedriftene få «æren og pengene», og at man heller skal premiere bedriften. En attføringsbedrift tilbyr blant annet tjenester for å få folk tilbake til jobb. Brøndbo driver bilopphuggeriet «Bil1din», og samarbeider da med Nav og attføringsbedrifter. NHO sier de er overrasket over at Brøndbo har et slikt syn på attføringsbedrifter .

- Jeg kjenner han i NHO som sa det, og han ringte meg og vi snakket om det. Jeg er egentlig litt overrasket selv over at jeg mener dette, men jeg klarer ikke helt å se at vi skal ha behov for en så stor rekke attføringsfirma, selv om vi trenger noen til de med varig nedsatt arbeidsevne, sier Brøndbo.

Ingen Ap-mann

- Du er en Arbeiderparti-mann?

- Jeg har vært medlem av Ap, men jeg er usikker på om jeg er medlem nå. Men jeg ser meg ikke som Arbeiderparti-mann. Jeg prøver å følge fornuften, sier Brøndbo.

Han vil helst bli kalt «kommunist-sosialist-kapitalist-demokrat».

- Hvordan har responsen vært?

- Jeg har fått utrolig mye positiv feedback fra folk som leder firma og fra bedriftseiere, de kjenner seg igjen i de strømningene jeg beskriver: For mange folk er nå omfattet av velferdsordningene. Vi må tilbake til «gjør din plikt og krev din rett». Det har blitt for mye krev din rett, krev din rett ... Det er ikke gunstig verken for folk flest eller for arbeidsgiverne, sier Brøndbo.

